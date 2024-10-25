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Владимир Гранат ожидает от сборной России разгромных побед в матчах с Сирией и Брунеем

Владимир Гранат ожидает от сборной России разгромных побед в матчах с Сирией и Брунеем
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Бывший футболист Владимир Гранат высказался о предстоящих матчах сборной России с Брунеем и Сирией. Встречи состоятся 15 и 19 ноября.

«Сборные Сирии и Брунея — соперники не нашего уровня. Но сборная России должна жить и играть. Если есть возможность играть, то с этими сборными нужно встречаться. Я уверен, что в матчах с такими командами повторится разгром, как в игре с Кубой», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).

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