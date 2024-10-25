«Аль-Наср» без Роналду ушёл от поражения на 90+4-й минуте матча Про-Лиги
Поделиться
Завершился матч 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Холуд» и «Аль-Наср». Игра проходила на стадионе «Кинг Абдулла Спорт Сити». В качестве главного арбитра встречи выступил Георги Кабаков. Матч закончился со счётом 3:3.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 8-й тур
25 октября 2024, пятница. 18:05 МСК
Аль-Холуд
Ар-Расс
Окончен
3 : 3
Аль-Наср
Эр-Рияд
1:0 Маолида – 12' 1:1 Лапорт – 16' 1:2 Талиска – 24' 2:2 Маолида – 28' 3:2 Мулека – 71' 3:3 Талиска – 90+4'
На 12-й минуте счёт во встрече открыл нападающий Мизьян Маолида. На 16-й минуте защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт восстановил равновесие. На 24-й минуте полузащитник Андерсон Талиска вывел гостей вперёд. На 28-й минуте Маолида оформил дубль. На 71-й минуте нападающий Джексон Мулека забил гол «Аль-Холуда». На 90+4-й минуте Талиска оформил дубль.
Материалы по теме
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:
Комментарии
- 25 октября 2024
-
20:16
-
20:10
-
20:08
-
20:00
-
19:55
-
19:48
-
19:43
-
19:40
-
19:33
-
19:31
-
19:30
-
19:30
-
19:30
-
19:25
-
19:25
-
19:22
-
19:15
-
19:15
-
19:10
-
19:05
-
19:05
-
18:50
-
18:45
-
18:39
-
18:37
-
18:35
-
18:33
-
18:25
-
18:21
-
18:20
-
18:15
-
18:15
-
18:10
-
18:10
-
18:05