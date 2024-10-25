«Аль-Наср» без Роналду ушёл от поражения на 90+4-й минуте матча Про-Лиги

Завершился матч 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Холуд» и «Аль-Наср». Игра проходила на стадионе «Кинг Абдулла Спорт Сити». В качестве главного арбитра встречи выступил Георги Кабаков. Матч закончился со счётом 3:3.

На 12-й минуте счёт во встрече открыл нападающий Мизьян Маолида. На 16-й минуте защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт восстановил равновесие. На 24-й минуте полузащитник Андерсон Талиска вывел гостей вперёд. На 28-й минуте Маолида оформил дубль. На 71-й минуте нападающий Джексон Мулека забил гол «Аль-Холуда». На 90+4-й минуте Талиска оформил дубль.

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