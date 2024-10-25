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«Аль-Наср» без Роналду ушёл от поражения на 90+4-й минуте матча Про-Лиги

«Аль-Наср» без Роналду ушёл от поражения на 90+4-й минуте матча Про-Лиги
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Завершился матч 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Холуд» и «Аль-Наср». Игра проходила на стадионе «Кинг Абдулла Спорт Сити». В качестве главного арбитра встречи выступил Георги Кабаков. Матч закончился со счётом 3:3.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 8-й тур
25 октября 2024, пятница. 18:05 МСК
Аль-Холуд
Ар-Расс
Окончен
3 : 3
Аль-Наср
Эр-Рияд
1:0 Маолида – 12'     1:1 Лапорт – 16'     1:2 Талиска – 24'     2:2 Маолида – 28'     3:2 Мулека – 71'     3:3 Талиска – 90+4'    

На 12-й минуте счёт во встрече открыл нападающий Мизьян Маолида. На 16-й минуте защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт восстановил равновесие. На 24-й минуте полузащитник Андерсон Талиска вывел гостей вперёд. На 28-й минуте Маолида оформил дубль. На 71-й минуте нападающий Джексон Мулека забил гол «Аль-Холуда». На 90+4-й минуте Талиска оформил дубль.

Календарь саудовской Про-Лиги
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги
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