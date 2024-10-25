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«Абсолютно невзрослая история». Крестинин — об оскорблениях Соболева фанатами «Зенита»

«Абсолютно невзрослая история». Крестинин — об оскорблениях Соболева фанатами «Зенита»
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Российский комментатор Михаил Крестинин высказался об отношении фанатов санкт-петербургского «Зенита» к Александру Соболеву. 27-летний Александр Соболев перешёл в «Зенит» из московского «Спартака» в летнее трансферное окно, подписав контракт сроком на три года.

«Как можно относиться к Александру Соболеву? Я не уверен, что кто-то из тех, кто кричит с трибун в адрес Александра нелицеприятные заряды, лично с ним знаком. Эти люди негативно относятся к некому образу, который сами и создали. Это какая-то метафизика, в которую они поверили. Это абсолютно невзрослая история», — сказал Крестинин в видео на YouTube-канале «СБГ ИСТОРИИ».

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