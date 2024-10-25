Александр Тарханов: ЦСКА будет сложно вскрывать оборону «Факела»

Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Факел». Встреча состоится завтра, 26 октября.

«Всегда сложно играть с соперником, который сидит в обороне, то же самое касается и «Факела». Надо использовать позиционную атаку, и вскрывать оборону соперника за счёт индивидуальных качеств игроков. У ЦСКА достаточно хороших футболистов. Файзуллаев и Обляков обладают дриблингом и пониманием футбола — они могут сыграть нестандартно. Все эти качества должны проявляться», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.