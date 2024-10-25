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Экс-гендиректор «Спартака» Газизов высказался о нынешнем менеджменте красно-белых

Экс-гендиректор «Спартака» Газизов высказался о нынешнем менеджменте красно-белых
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов, ранее занимавший аналогичную должность в московском «Спартаке», высказался о нынешнем менеджменте красно-белых.

«При мне «Спартак» боролся за более высокие места? Сейчас у команды другой менеджмент, достойный. Это неправильный разговор. Думаю, что они выправят ситуацию. Мне кажется, «Спартак» — одна из самых быстрых команд. У «Спартака» всё будет хорошо. Говорят, что клуб превращается в середняка? Я с этим не согласен. «Спартак» — великий клуб», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

Напомним, Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.

После 12 сыгранных туров в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 19 очков. Подопечные Деяна Станковича идут на шестом месте в турнирной таблице. В следующем туре красно-белые сыграют с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится в воскресенье, 27 августа. Начало игры — в 14:15 мск.

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