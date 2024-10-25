Месси — лучший игрок в истории «Барселоны» по версии FourFourTwo, Хави — третий

Известное европейское издание FourFourTwo составило рейтинг 50 лучших футболистов в истории «Барселоны», который возглавил её бывший нападающий Лионель Месси. На второй строчке расположился экс-полузащитник Андрес Иньеста. Замкнул тройку лучших игроков в истории каталонского клуба Хави.

Топ-10 лучших футболистов в истории «Барселоны»:

Лионель Месси Андрес Иньеста Хави Йохан Круифф Роналдиньо Диего Марадона Серхио Бускетс Роналдо Карлес Пуйоль Роналд Куман

Месси находился в системе «Барселоны» с 2000 по 2021 год. За этот период он принял участие в 778 матчах за взрослую команду во всех турнирах, в которых отметился 672 голами и 303 результативными передачами.