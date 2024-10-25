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Месси — лучший игрок в истории «Барселоны» по версии FourFourTwo, Хави — третий

Месси — лучший игрок в истории «Барселоны» по версии FourFourTwo, Хави — третий
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Известное европейское издание FourFourTwo составило рейтинг 50 лучших футболистов в истории «Барселоны», который возглавил её бывший нападающий Лионель Месси. На второй строчке расположился экс-полузащитник Андрес Иньеста. Замкнул тройку лучших игроков в истории каталонского клуба Хави.

Топ-10 лучших футболистов в истории «Барселоны»:

  1. Лионель Месси
  2. Андрес Иньеста
  3. Хави
  4. Йохан Круифф
  5. Роналдиньо
  6. Диего Марадона
  7. Серхио Бускетс
  8. Роналдо
  9. Карлес Пуйоль
  10. Роналд Куман

Месси находился в системе «Барселоны» с 2000 по 2021 год. За этот период он принял участие в 778 матчах за взрослую команду во всех турнирах, в которых отметился 672 голами и 303 результативными передачами.

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