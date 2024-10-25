Месси — лучший игрок в истории «Барселоны» по версии FourFourTwo, Хави — третий
Известное европейское издание FourFourTwo составило рейтинг 50 лучших футболистов в истории «Барселоны», который возглавил её бывший нападающий Лионель Месси. На второй строчке расположился экс-полузащитник Андрес Иньеста. Замкнул тройку лучших игроков в истории каталонского клуба Хави.
Топ-10 лучших футболистов в истории «Барселоны»:
- Лионель Месси
- Андрес Иньеста
- Хави
- Йохан Круифф
- Роналдиньо
- Диего Марадона
- Серхио Бускетс
- Роналдо
- Карлес Пуйоль
- Роналд Куман
Месси находился в системе «Барселоны» с 2000 по 2021 год. За этот период он принял участие в 778 матчах за взрослую команду во всех турнирах, в которых отметился 672 голами и 303 результативными передачами.
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