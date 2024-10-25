Артём Карпукас ответил на вопрос, есть ли что-то весёлое в игре «Локомотива»

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас отреагировал на слова тренера «Зенита» Анатолия Тимощука заявившего, что железнодорожники играют в «crazy футбол».

«Не хочется как-то комментировать слова тренера, который работает в другой команде. Есть ли что-то весёлое в игре «Локомотива»? Много забитых мячей», — приводит слова Карпукаса «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 27 очков по результатам 12 игр. В следующем матче внутреннего первенства железнодорожники сыграют с «Зенитом» на выезде. Встреча состоится в это воскресенье, 27 октября.