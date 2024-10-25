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Александр Тарханов: «Локомотив» может навязать борьбу «Зениту»

Александр Тарханов: «Локомотив» может навязать борьбу «Зениту»
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Известный отечественный футбольный тренер Александр Тарханов поделился мнением о предстоящем матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Локомотивом». Встреча состоится в воскресенье, 27 октября.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» может навязать борьбу «Зениту». Зависит от того, как пойдёт игра. Думаю, «Зенит» намного сильнее по подбору игроков. «Локомотив» — единственный клуб, который выстраивает игру на своих воспитанниках. Они тоже хорошо играют, но не всегда стабильно. Две последние встречи они играли нестабильно, уступили и сыграли вничью в матче на Кубок. В этом и будет проблема, потому что «Зенит» — опытнейшая команда, где у футболистов хороший уровень мастерства. «Зениту» некуда отступать, он в каждом матче будет играть на победу», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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