Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» и «Ливерпуль» проявляют интерес к Ямалю — журналист Дилани

«Арсенал» и «Ливерпуль» проявляют интерес к Ямалю — журналист Дилани
Аудио-версия:
Комментарии

«Арсенал» и «Ливерпуль» заинтересованы в 17-летнем крайнем нападающем «Барселоны» Ламине Ямале. Об этом сообщает TEAMtalk со ссылкой на журналиста Мигеля Дилани.

По информации источника, каталонский клуб может быть вынужден продать какой-либо из своих самых дорогих активов в связи с финансовыми проблемами. Подчёркивается, что сине-гранатовые также могут рассмотреть вариант с продажей полузащитников Гави и Педри.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

Материалы по теме
Агуэро: Ямаль должен нравиться всем, кто любит футбол

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android