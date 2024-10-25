«Арсенал» и «Ливерпуль» проявляют интерес к Ямалю — журналист Дилани

«Арсенал» и «Ливерпуль» заинтересованы в 17-летнем крайнем нападающем «Барселоны» Ламине Ямале. Об этом сообщает TEAMtalk со ссылкой на журналиста Мигеля Дилани.

По информации источника, каталонский клуб может быть вынужден продать какой-либо из своих самых дорогих активов в связи с финансовыми проблемами. Подчёркивается, что сине-гранатовые также могут рассмотреть вариант с продажей полузащитников Гави и Педри.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

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