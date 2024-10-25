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Игрок «Динамо» Москва Фомин рассказал о мечте посетить США

Игрок «Динамо» Москва Фомин рассказал о мечте посетить США
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Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин рассказал, что мечтает съездить в Соединённые Штаты Америки.

«Когда отпуск, всегда стараюсь путешествовать. У меня мечта — съездить в Америку. Спрашивал у Игоря Лещука, как сделать визу, другие моменты уточнял.

Лещук критикует Америку? Когда критикуешь — не значит, что это плохо. Что-то его цепляет, раз он пять раз подряд туда летал. Хочется посмотреть, как там всё устроено. Ещё в Японию хотелось бы полететь.

Чем Москва может быть лучше Рима? Надо прожить в Риме долгое время, чтобы понять. Я там пешком ходил, смотрел на достопримечательности. Но мне в Москве нравится — комфортно. Я был в Уфе и Нижнем — это тоже хорошие города. Москва — это не вся Россия, на периферии тоже есть прекрасные люди и тот же футбол», — приводит слова Фомина «РБ Спорт».

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