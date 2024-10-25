Даниил Фомин: про Европу не думаю, хочу выиграть трофей с «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин ответил на вопрос о возможном переходе в европейский клуб.

— Ваш агент рассказывал, что соединял Гафина с «Бешикташем», но у вас в приоритете оставалось «Динамо». У вас был диалог с турецким клубом?

— Надо спрашивать у агента. Я продлил контракт с «Динамо». И с какими российскими клубами были разговоры, я не знаю.

— Вы всё ещё хотите играть в Европе?

— На данный момент — нет. Я продлил контракт с «Динамо» и хочу выиграть трофей, болельщики этого заслуживают. Про Европу не думаю», — приводит слова Фомина «РБ Спорт».

27-летний Фомин в текущем сезоне сыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и отдал три результативные передачи. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн. Действующий контракт Фомина с бело-голубыми рассчитан до лета 2029 года.