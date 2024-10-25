Колыванов: «Краснодар» набрал сумасшедшую форму, «Зениту» точно надо выигрывать у «Локо»

Российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением о предстоящем матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Локомотивом». Встреча состоится в воскресенье, 27 октября.

«Локомотиву» будет очень сложно в Санкт-Петербурге, потому что «Зенит» набрал хорошую форму: пошли голы и кураж. «Локомотив» провёл невзрачный матч с «Химками», где уступил со счётом 0:2, а в Кубке победил «Ростов» в серии пенальти. «Зенит» является фаворитом, а «Локомотив» будет играть с осторожностью и сделает всё, чтобы не пропустить.

«Локомотив» — быстрая команда, которая играет в футбол, ищет и создаёт моменты, а также не комплексует ни перед кем. Но железнодорожники постараются не дать пространства игрокам «Зенита», у которых высокое исполнительское мастерство. «Зениту» нужно точно побеждать, потому что «Краснодар» набрал сумасшедшую форму. А отпускать «быков» никому не хочется», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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