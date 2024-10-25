Клуб из США провёл переговоры с Де Брёйне — Give me Sport

Американский клуб «Сан-Диего», который намерен с 2025 года выступать в МЛС, провёл предварительные переговоры с представителями 33-летнего атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне. Об этом сообщает Give me Sport.

По информации источника, обе стороны проявили взаимный интерес в этом переходе. Бельгийский футболист предпочёл бы продолжить карьеру в США, а не в Саудовской Аравии, откуда также был интерес к Де Брёйне.

Контракт полузащитника с «Манчестер Сити» заканчивается летом 2025 года, однако «горожане» заинтересованы в его пролонгации.

В нынешнем сезоне Де Брёйне принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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