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Терёхин: «Локомотиву» никак не тягаться с составом «Зенита», играют мальчишки

Терёхин: «Локомотиву» никак не тягаться с составом «Зенита», играют мальчишки
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Бывший футболист московского «Локомотива» Олег Терёхин поделился ожиданиями от матча железнодорожников с санкт-петербургским «Зенитом» в 13-м туре чемпионата России. Встреча состоится в воскресенье, 27 октября.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
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«В матче «Зенит» — «Локомотив» нужно ждать хорошей игры. Понятно, что «Локомотиву» никак не тягаться с составом питерской команды, но у них есть молодые ребята. Галактионов правильно сказал: «Матч через три на четвёртый — это нормальное явление». Кто там устаёт и от чего? Мы играем в еврокубках? Галактионов правильно сделал, выставив основу на кубковый матч с «Ростовом». Если «Локомотив» одержит победу над «Зенитом», то это будет плюс Галактионову, потому что у него играют мальчишки», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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