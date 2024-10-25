Терёхин: «Локомотиву» никак не тягаться с составом «Зенита», играют мальчишки

Бывший футболист московского «Локомотива» Олег Терёхин поделился ожиданиями от матча железнодорожников с санкт-петербургским «Зенитом» в 13-м туре чемпионата России. Встреча состоится в воскресенье, 27 октября.

«В матче «Зенит» — «Локомотив» нужно ждать хорошей игры. Понятно, что «Локомотиву» никак не тягаться с составом питерской команды, но у них есть молодые ребята. Галактионов правильно сказал: «Матч через три на четвёртый — это нормальное явление». Кто там устаёт и от чего? Мы играем в еврокубках? Галактионов правильно сделал, выставив основу на кубковый матч с «Ростовом». Если «Локомотив» одержит победу над «Зенитом», то это будет плюс Галактионову, потому что у него играют мальчишки», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.