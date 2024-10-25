Сёмин: у Миранчука есть возможность, чтобы в США о нём говорили, как об Овечкине и Малкине

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин поделился мыслями о предстоящем матче 1/8 финала плей-офф МЛС, в котором «Интер Майами» сыграет с «Атлантой Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Матч состоится 26 октября.

«Матч Миранчука и Месси в плей-офф МЛС — серьёзное противостояние. Не каждому удаётся играть против Месси, и у Лёши хороший шанс сыграть лучше. Думаю, помимо командных целей, у Миранчука есть и индивидуальные. Это возможность, чтобы о нём в США говорили, как об Овечкине и Малкине, которые играют там. Этот матч имеет большое значение для него в плане узнаваемости и умений», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.