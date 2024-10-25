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«Краснодар» предложил € 6 млн за 24-летнего защитника «Крузейро» — RTI Esporte

«Краснодар» предложил € 6 млн за 24-летнего защитника «Крузейро» — RTI Esporte
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«Краснодар» сделал предложение «Крузейро» в размере € 6 млн за 24-летнего центрального защитника Жоао Марсело. Об этом сообщает RTI Esporte.

По информации источника, российский клуб готов предложить бразильскому футболисту контракт, рассчитанный на три года.

Марсело выступает в составе «Крузейро» с 2023 года. За этот период он принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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