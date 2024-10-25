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Полузащитник «Пари НН» Царукян: пиво после матчей? Предпочитаю поиграть на фортепиано

Полузащитник «Пари НН» Царукян: пиво после матчей? Предпочитаю поиграть на фортепиано
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Валерий Царукян отреагировал на слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, что тот пьёт пиво после матчей. Ранее Глушенков рассказал, что предпочитает пить пиво, нежели сладкую газировку.

«Пиво после матчей? Я вообще не пью алкоголь. После игры предпочитаю поиграть на фортепиано. Что касается газировки, то могу позволить себе колу. Но точно не алкоголь», — приводит слова Царукяна «РБ Спорт».

22-летний футболист перешёл в «Пари НН» из «Алании» в январе 2024 года. В нынешнем сезоне Царукян принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и отдал одну результативную передачу. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.

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