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Гвардиола высказался о не лучшей игровой форме Фила Фодена

Гвардиола высказался о не лучшей игровой форме Фила Фодена
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о не лучшей игровой форме крайнего нападающего Филипа Фодена.

«Я знаю, что, когда Фоден будет в порядке, он добьётся своего. У него природный талант, Фоден добьётся своего. Его гол в ворота «Спарты» [в матче Лиги чемпионов] немного раскрыл Фила и его невероятный талант», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Фоден принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

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