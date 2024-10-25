Газзаев: Батраков — серьёзный футболист высокого уровня, несмотря на свой возраст

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о 19-летнем полузащитнике московского «Локомотива» Алексее Батракове.

«Безусловно, Батраков – талантливый игрок. Сейчас он должен пройти огонь, воду и медные трубы. Судя по его интервью, могу сказать, что он достаточно серьёзный футболист высокого уровня, несмотря на свой возраст», — приводит слова Газзаева Metaratings.

19-летний Алексей Батраков в текущем сезоне забил семь голов при шести результативных передачах и является лучшим в чемпионате России по системе «гол+пас». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.