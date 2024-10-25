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«МЮ» провёл переговоры с несколькими тренерами втайне от тен Хага — Daily Mail

«МЮ» провёл переговоры с несколькими тренерами втайне от тен Хага — Daily Mail
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Руководство «Манчестер Юнайтед» провело переговоры с несколькими тренерами, рассматривающимися в качестве замены для нидерландского специалиста Эрика тен Хага, возглавляющего «красных дьяволов» на текущий момент. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, боссы «Манчестер Юнайтед» попытались провести эти переговоры втайне от тен Хага. Подчёркивается, что 54-летний специалист может быть уволен в грядущем ноябре, если он не исправит положение команды в чемпионате Англии.

После восьми туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 11 очков и располагается на 12-й строчке.

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