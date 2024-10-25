«Локомотив» намерен подписать опорника зимой. Чилиец Тапия в шорт-листе клуба

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«Локомотив» хочет подписать опорника в ближайшее трансферное окно. Эта позиция является приоритетом для клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Чилиец Гонсало Тапия находится в шорт-листе, клуб мониторит ситуацию. К тому же Бариновым продолжает интересоваться «Алавес» и другие европейские клубы», — добавил источник «Чемпионата».

«Локомотив» хочет подписать опорника в ближайшее трансферное окно. Эта позиция является приоритетом для клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

22-летний Тапия выступает за футбольный клуб «Универсидад Католика», его контракт с которым рассчитан до конца 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: