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Тен Хаг: я отрицаю и игнорирую проигранный матч с «Тоттенхэмом»

Тен Хаг: я отрицаю и игнорирую проигранный матч с «Тоттенхэмом»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что он не придаёт никакого значения матчу 6-го тура чемпионата Англии, в котором манкунианцы проиграли «Тоттенхэму» со счётом 0:3.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Джонсон – 3'     0:2 Кулушевски – 47'     0:3 Соланке – 77'    
Удаления: Фернандеш – 42' / нет

«Я отрицаю и игнорирую эту игру с «Тоттенхэмом», потому что мы остались вдесятером при счёте 1:0 в пользу соперника. Хотя затем красная карточка была отменена. Так что я полностью игнорирую этот матч. Несправедливо оценивать команду по этой встрече, потому что у нас не было возможности отыграться», — приводит слова тен Хага ESPN.

Напомним, на 42-й минуте указанной игры красную карточку получил атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. Позднее Футбольная ассоциация Англии отменила дисквалификацию для португальского хавбека.

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