Тен Хаг: я отрицаю и игнорирую проигранный матч с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что он не придаёт никакого значения матчу 6-го тура чемпионата Англии, в котором манкунианцы проиграли «Тоттенхэму» со счётом 0:3.

«Я отрицаю и игнорирую эту игру с «Тоттенхэмом», потому что мы остались вдесятером при счёте 1:0 в пользу соперника. Хотя затем красная карточка была отменена. Так что я полностью игнорирую этот матч. Несправедливо оценивать команду по этой встрече, потому что у нас не было возможности отыграться», — приводит слова тен Хага ESPN.

Напомним, на 42-й минуте указанной игры красную карточку получил атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. Позднее Футбольная ассоциация Англии отменила дисквалификацию для португальского хавбека.

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