Игрок «Зенита» Чистяков поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом»

Центральный защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых с московским «Локомотивом» в 13-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится в воскресенье, 27 октября.

«Никакой особенной подготовки к матчу с «Локомотивом» нет, готовимся в обычном режиме, смотрим видео. Это будет хорошая и важная игра, обе команды сейчас в лидерах. Предстоящий матч является для нас одной из ключевых игр первой половины чемпионата России. Так как москвичи сейчас идут вверху, то это будет принципиальный матч и для нас, и для них. Мы должны максимально выложиться и добиться положительного результата», — приводит слова Чистякова Metaratings.

По состоянию на сегодняшний день санкт-петербургский «Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков. «Локомотив» занимает третью строчку. Команда Михаила Галактионова набрала 27 очков по результатам 12 игр. На первом месте находится «Краснодар» с 30 очками.