Артета — о травмах «Арсенала»: ненавижу жалость, нам необходимо показать свои зубы

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о большом количестве травмированных футболистов команды в преддверии матча 9-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем», который состоится 27 октября.

«Очевидно, мы не хотели оказаться в такой ситуации, но нам действительно повезло, что у нас есть такой состав, такие игроки, такой настрой.

Когда необходимо реагировать на сложную ситуацию, то мы не жалеем себя. Давайте смотреть правде в глаза. Мы являемся командой, которая знает, насколько она хороша и как трудно ей противостоять. Мне нравится этот безжалостный настрой.

Люблю наблюдать за реакцией отдельных людей и команд на такую ситуацию. Взгляды жалости? Я их ненавижу. Не видел подобного взгляда у персонала, команды. Нужно смириться с этим и показать свои зубы. Сложившаяся ситуация способна предоставить шанс для других футболистов, а также дать нашей команде возможность восстать против таких обстоятельств», — приводит слова Артеты ESPN.

У «Арсенала» в матче с «Ливерпулем» не смогут принять участия из-за травм Букайо Сака, Риккардо Калафьори, Мартин Эдегор, Юрриен Тимбер и Такэхиро Томиясу.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: