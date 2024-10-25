«Итальянский футбол слишком медленный». Капелло — о поражении «Ювентуса» в 3-м туре ЛЧ

Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло раскритиковал итальянский футбол после поражения туринцев в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА со «Штутгартом». Встреча завершилась минимальной победой немецкой команды — 1:0.

«Когда мы играем с соперниками, которые бегут и прессингуют, то попадаем в трудности. Итальянский футбол слишком медленный, нам нужно больше скорости и конкурентоспособности», — приводит слова Капелло Sky Sport Italia.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.