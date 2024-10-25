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«Итальянский футбол слишком медленный». Капелло — о поражении «Ювентуса» в 3-м туре ЛЧ

«Итальянский футбол слишком медленный». Капелло — о поражении «Ювентуса» в 3-м туре ЛЧ
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Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло раскритиковал итальянский футбол после поражения туринцев в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА со «Штутгартом». Встреча завершилась минимальной победой немецкой команды — 1:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
0 : 1
Штутгарт
Штутгарт, Германия
0:1 Туре – 90+2'    
Удаления: Данило – 84' / нет

«Когда мы играем с соперниками, которые бегут и прессингуют, то попадаем в трудности. Итальянский футбол слишком медленный, нам нужно больше скорости и конкурентоспособности», — приводит слова Капелло Sky Sport Italia.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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