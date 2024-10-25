Мусаев охарактеризовал футбол, который ставит Николич в ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев ответил на вопрос о сильных сторонах футбола, который ставит главный тренер Марко Николич команде.

«Могу охарактеризовать одним словом: конкретика. У нас ее появилось намного больше. Например, если мы контролируем мяч и есть вариант отдать острую передачу и создать опасный момент, Марко просит делать именно это. Не разыгрывать лишний раз, не отдавать назад, играть только вперед. Если мы ошибемся в острой передаче, он нас ругать не будет, потому что была хорошая мысль, задумка, развивающая атаку», — приводит слова Мусаева официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка за 12 матчей.