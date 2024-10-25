Экс-вратарь «Локомотива» Гильерме: ощущаю себя русским на 75-80%, люблю сало и баню

Бывший вратарь московского «Локомотива» и российской национальной команды Маринато Гильерме, являющийся уроженцем Бразилии, признался в любви к России.

«На сколько процентов ощущаю себя русским? Могу сказать, что на 75-80%. Я уже люблю сало, люблю баню. Обожаю эту страну», — сказал Гильерме в эфире «Матч ТВ».

Гильерме перешёл в «Локомотив» в 2007 году из «Атлетико Паранаэнсе», а дебютировал за основную команду в 2009 году. На его счету 387 матчей — это третье место по данному показателю среди всех игроков клуба в истории. Вместе с красно-зелёными голкипер стал чемпионом России, четырёхкратным победителем Кубка и обладателем Суперкубка страны.