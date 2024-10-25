Ди Стефано — лучший игрок в истории «Реала» по версии FourFourTwo, Роналду — второй

Авторитетное британское издание FourFourTwo составило рейтинг 50 лучших футболистов в истории мадридского «Реала», первое место в котором занял бывший нападающий Альфредо Ди Стефано. На второй строчке расположился экс-форвард «Королевского клуба» Криштиану Роналду. Замкнул тройку лучших игроков в истории «сливочных» бывший полузащитник Зинедин Зидан.

Топ-10 лучших футболистов в истории мадридского «Реала»:

Альфредо Ди Стефано Криштиану Роналду Зинедин Зидан Рауль Ференц Пушкаш Раймон Копа Уго Санчес Тони Кроос Пирри Эмилио Бутрагеньо

Ди Стефано выступал в составе «Реала» с 1953 по 1964 год. За этот период он сыграл 371 матч во всех турнирах, в которых отметился 285 голами.

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