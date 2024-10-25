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Ди Стефано — лучший игрок в истории «Реала» по версии FourFourTwo, Роналду — второй

Ди Стефано — лучший игрок в истории «Реала» по версии FourFourTwo, Роналду — второй
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Авторитетное британское издание FourFourTwo составило рейтинг 50 лучших футболистов в истории мадридского «Реала», первое место в котором занял бывший нападающий Альфредо Ди Стефано. На второй строчке расположился экс-форвард «Королевского клуба» Криштиану Роналду. Замкнул тройку лучших игроков в истории «сливочных» бывший полузащитник Зинедин Зидан.

Топ-10 лучших футболистов в истории мадридского «Реала»:

  1. Альфредо Ди Стефано
  2. Криштиану Роналду
  3. Зинедин Зидан
  4. Рауль
  5. Ференц Пушкаш
  6. Раймон Копа
  7. Уго Санчес
  8. Тони Кроос
  9. Пирри
  10. Эмилио Бутрагеньо

Ди Стефано выступал в составе «Реала» с 1953 по 1964 год. За этот период он сыграл 371 матч во всех турнирах, в которых отметился 285 голами.

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