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Александер-Арнольд: хочу стать легендой футбола, изменившей игру

Александер-Арнольд: хочу стать легендой футбола, изменившей игру
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд ответил на вопрос о главной цели в футболе.

«Я хочу стать легендой футбола, человеком, который изменил игру. Моя коронная фраза: «Не участвуй в игре, а измени её». Хочу, чтобы меня запомнили как величайшего правого защитника, когда-либо игравшего в футбол. Хочу дотянуться до звёзд.

Я бы сказал, что выиграть «Золотой мяч» [важнее, чем победа на чемпионате мира]. Верю, что могу это сделать. Хочу стать первым крайним защитником, которому это удастся», — приводит слова Александер-Арнольда Sky Sports.

26-летний футболист является воспитанником «Ливерпуля», в составе которого он провёл 321 матч во всех турнирах.

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