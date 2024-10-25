Гильерме — о гражданстве РФ Сантоса: для него это возможность узнать нашу русскую культуру

Бывший вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме, являющийся уроженцем Бразилии, прокомментировал получение российского гражданства защитником «Зенита» Дугласом Сантосом.

«Главное, что это было от души. Считаю, если у Дугласа была возможность и он от души хочет играть за сборную России, то это большой плюс не только для него, но и для нашей сборной. Это крутая идея. Надеюсь, у него всё получится. Для него это большая возможность узнать нашу русскую культуру. Он великолепный футболист, может принести пользу команде. Я несколько раз с ним общался, он спокойный человек. Русские такие же спокойные», — сказал Гильерме в эфире «Матч ТВ».

Напомним, о том, что Сантос получил российский паспорт, стало известно сегодня, 25 октября. За «Зенит» Дуглас выступает с 2019 года. В текущем сезоне он появился на поле в 17 матчах во всех турнирах и стал автором четырёх результативных передач. Ранее в своей профессиональной карьере он играл за «Гамбург», «Удинезе», «Гранаду» и «Атлетико Минейро».