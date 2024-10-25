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Результаты матчей Серии А 25 октября

Результаты матчей Серии А 25 октября
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Сегодня, 25 октября, в рамках 9-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025 состоялись две встречи.

Результаты матчей чемпионата Италии 25 октября:

«Удинезе» — «Кальяри» — 2:0;

«Торино» — «Комо» — 1:0.

Отметим, что матч 9-го тура «Болонья» — «Милан», который должен был состояться 26 октября, был перенесён из-за наводнения и сильных ливней.

На данный момент первое место в турнирной таблице итальянской Серии А с 19 очками занимает «Наполи». На второй строчке расположился миланский «Интер», набравший 17 очков. Замыкает тройку лидеров туринский «Ювентус». Подопечные Тьяго Мотты заработали 16 очков.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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