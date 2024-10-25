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«Майнц» и «Боруссия» М поделили очки в стартовом матче 8-го тура Бундеслиги

«Майнц» и «Боруссия» М поделили очки в стартовом матче 8-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 8-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Майнц» и мёнхенгладбахская «Боруссия». Команды играли на стадионе «МЕВА Арена» в Майнце (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мартином Петерзеном. Итоговый результат — 1:1.

Германия — Бундеслига . 8-й тур
25 октября 2024, пятница. 21:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
1 : 1
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Лайнер – 55'     1:1 Кляйндинст – 57'    

На 55-й минуте защитник «Боруссии» Штефан Лайнер отправил мяч в свои ворота. Через две минуты нападающий гостей Тим Кляйндинст сравнял счёт.

«Боруссия» Мёнхенгладбах занимает девятое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2024/2025. Команда набрала 10 очков после восьми матчей. «Майнц» располагается на 12-й строчке, заработав девять очков. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет мюнхенская «Бавария» (17).

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