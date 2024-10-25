Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Негодяйство». Агент Миранчука — о ситуации с отсутствием флага России в постах «Атланты»

«Негодяйство». Агент Миранчука — о ситуации с отсутствием флага России в постах «Атланты»
Аудио-версия:
Комментарии

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука, рассказал об адаптации игрока в клубе, а также высказался о ситуации, когда пресс-служба американской команды несколько матчей подряд добавлял флаги под фамилиями всех игроков, кроме полузащитника сборной России.

— Миранчук играет в матчах, адаптируется и наслаждается футболом. Леша много трудится и намерен всячески помогать «Атланте».

— Как относились к тому, что у Алексея изначально не было российского флага на картинке официального сайта?
– Негодяи, просто негодяи! Это негодяйство, — приводит слова Шпинёва «РБ Спорта».

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл за «Атланту Юнайтед» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме
Сёмин: у Миранчука есть возможность, чтобы в США о нём говорили, как об Овечкине и Малкине
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android