«Негодяйство». Агент Миранчука — о ситуации с отсутствием флага России в постах «Атланты»

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука, рассказал об адаптации игрока в клубе, а также высказался о ситуации, когда пресс-служба американской команды несколько матчей подряд добавлял флаги под фамилиями всех игроков, кроме полузащитника сборной России.

— Миранчук играет в матчах, адаптируется и наслаждается футболом. Леша много трудится и намерен всячески помогать «Атланте».

— Как относились к тому, что у Алексея изначально не было российского флага на картинке официального сайта?

– Негодяи, просто негодяи! Это негодяйство, — приводит слова Шпинёва «РБ Спорта».

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл за «Атланту Юнайтед» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.