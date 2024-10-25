Гави: тяжёлая травма сделала меня лучше как человека

Полузащитник «Барселоны» Гави рассказал, чему его научил 11-месячный период, на протяжении которого он восстанавливался после разрыва крестообразной связки, полученной в ноябре 2023 года.

«Я многому научился и начал больше ценить различные вещи. Это урок, который я запомню на всю жизнь. Данная травма — одна из самых тяжёлых. После неё я стал более хорошим человеком и партнёром по команде», — приводит слова Гави DAZN.

Впервые после восстановления от травмы 20-летний футболист вышел на поле в матче 10-го тура испанской Примеры с «Севильей» (5:1). В этой встрече Гави провёл на поле семь минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

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