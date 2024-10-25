Щенсны заявил, что понимает решение Флика оставлять его на скамейке запасных

34-летний вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны заявил о полном понимании решения главного тренера сине-гранатовых Ханс-Дитера Флика выпускать в стартовом составе команды голкипера Иньяки Пенью, а не его.

«Пенья не дал Флику повода оставить его на скамейке запасных. Мы много разговаривали. Я уже сказал тренеру, что готов играть на 100%, но команда хорошо себя показывает. Если что-то не сломано, то не трогай это. Будь я на месте тренера, тоже не выпустил бы себя сейчас. У меня будет возможность сыграть позже», — приводит слова Щенсного Goal со ссылкой на Eleven Sports.

Щенсны стал игроком «Барселоны» в начале октября. С того момента он ни разу не сыграл за сине-гранатовых.

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