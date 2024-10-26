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«Интер Майами» — «Атланта Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 3:30

«Интер Майами» — «Атланта Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 3:30
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Сегодня, 26 октября, в первом матче 1/8 финала плей-офф МЛС встретятся «Интер Майами» и «Атланта Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в Форт-Лодердейле (США). Начало встречи — в 3:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

США — Major League Soccer . 1/8 финала
26 октября 2024, суббота. 03:30 МСК
Интер Майами
Майами
Не начался
Атланта Юнайтед
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее в раунде плей-ин Восточной конференции МЛС «Атланта Юнайтед» обыграла «Клёб де Фут Монреаль» со счётом 2:2, 5:4 пен.

«Интер Майами» занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. Команда набрала 74 очка за 34 матча. «Атланта Юнайтед» завершила регулярный чемпионат на девятой строчке, заработав 40 очков.

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