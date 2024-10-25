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«Гавр» потерпел шестое подряд поражение в Лиге 1, проиграв «Ренну» в матче 9-го тура

«Гавр» потерпел шестое подряд поражение в Лиге 1, проиграв «Ренну» в матче 9-го тура
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Завершился матч 9-го тура чемпионата Франции, в котором встречались «Ренн» и «Гавр». Игра проходила на стадионе «Роазон Парк» в Ренне. В качестве главного арбитра встречи выступил Флоран Батта. Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0.

Франция — Лига 1 . 9-й тур
25 октября 2024, пятница. 21:45 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
1 : 0
Гавр
Гавр
1:0 Гомес – 54'    
Удаления: нет / Опери – 90+5'

На 54-й минуте единственный гол во встрече забил нападающий «Ренна» Карлос Андрес Гомес.

Это поражение стало шестым подряд для «Гавра» в чемпионате Франции. После девяти матчей Лиги 1 «Гавр» набрал шесть очков и располагается на 16-й строчке. «Ренн» после аналогичного количества встреч заработал 11 очков и располагается на восьмой строчке.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

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