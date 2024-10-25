«Гавр» потерпел шестое подряд поражение в Лиге 1, проиграв «Ренну» в матче 9-го тура

Завершился матч 9-го тура чемпионата Франции, в котором встречались «Ренн» и «Гавр». Игра проходила на стадионе «Роазон Парк» в Ренне. В качестве главного арбитра встречи выступил Флоран Батта. Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0.

На 54-й минуте единственный гол во встрече забил нападающий «Ренна» Карлос Андрес Гомес.

Это поражение стало шестым подряд для «Гавра» в чемпионате Франции. После девяти матчей Лиги 1 «Гавр» набрал шесть очков и располагается на 16-й строчке. «Ренн» после аналогичного количества встреч заработал 11 очков и располагается на восьмой строчке.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: