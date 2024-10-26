«Севилья» уверенно обыграла «Эспаньол» в выездном матче Ла Лиги
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Завершился матч 11-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Эспаньол» и «Севилья». Команды играли на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом. «Севилья» одержала победу со счётом 2:0.
Испания — Примера . 11-й тур
25 октября 2024, пятница. 22:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 2
Севилья
Севилья
0:1 Лукебакио – 20' 0:2 Лукебакио – 45'
В составе «Севильи» дубль оформил полузащитник Доди Лукебакио. Он отличился на 20-й и 45-й минутах.
«Севилья» занимает девятое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за 11 матчей. «Эспаньол» находится на 15-й строчке, заработав 10 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона» (27).
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