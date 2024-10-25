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Результаты матчей АПЛ 25 октября

Результаты матчей АПЛ 25 октября
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Сегодня, 25 октября, состоялся один матч в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результат матча чемпионата Англии 20 октября:

«Лестер Сити» — «Ноттингем Форест» — 1:3.

В субботу, 26 октября, в чемпионате Англии состоятся ещё пять матчей.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 «Ливерпуль», набравший 18 очков после восьми матчей. На второй строчке располагается «Манчестер Сити», заработавший 17 очков. Третье место с 17 очками занимает лондонский «Арсенал».

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