Вчера, 25 октября, прошёл стартовый матч 8-го тура чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Германии 25 октября:

«Майнц» — «Боруссия» Мёнхенгладбах — 1:1.

На 55-й минуте защитник «Боруссии» Штефан Лайнер отправил мяч в свои ворота. Через две минуты нападающий гостей Тим Кляйндинст сравнял счёт.

Турнирную таблицу чемпионата Германии сезона-2024/2025 возглавляет «Бавария». Команда набрала 17 очков за семь матчей. На второй строчке располагается «РБ Лейпциг», заработавший 17 очков. Тройку лидеров замыкает «Фрайбург», у которого 15 очков.