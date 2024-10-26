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Результаты матчей чемпионата Испании 25 октября

Результаты матчей чемпионата Испании 25 октября
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Вчера, 25 октября, прошёл стартовый матч 11-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи игрового дня.

Результат матча чемпионата Испании 25 октября:

«Эспаньол» — «Севилья» — 0:2.

В составе «Севильи» дубль оформил полузащитник Доди Лукебакио. Он отличился на 20-й и 45-й минутах встречи.

Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет «Барселона». Команда набрала 27 очков за 10 матчей. На второй строчке располагается мадридский «Реал», заработавший 24 очка. Тройку лидеров замыкает мадридский «Атлетико», у которого 20 очков.

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