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Слот рассказал о состоянии Жоты и Кьезы в преддверии матча с «Арсеналом»

Слот рассказал о состоянии Жоты и Кьезы в преддверии матча с «Арсеналом»
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о физическом состоянии нападающих Диогу Жоты и Федерико Кьезы в преддверии матча 9-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом», который состоится 27 октября.

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
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П1
X
П2

«Я думаю, они чувствуют себя хорошо, но не настолько, чтобы помочь нам на выходных. Федерико [Кьеза] сможет провести тренировку с нами сегодня или завтра, но Диогу не будет точно», — приводит слова Слота Goal.

Матч «Арсенал» — «Ливерпуль» пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

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