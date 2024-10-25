Слот рассказал о состоянии Жоты и Кьезы в преддверии матча с «Арсеналом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о физическом состоянии нападающих Диогу Жоты и Федерико Кьезы в преддверии матча 9-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом», который состоится 27 октября.

«Я думаю, они чувствуют себя хорошо, но не настолько, чтобы помочь нам на выходных. Федерико [Кьеза] сможет провести тренировку с нами сегодня или завтра, но Диогу не будет точно», — приводит слова Слота Goal.

Матч «Арсенал» — «Ливерпуль» пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

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