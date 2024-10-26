Тренер «Интер Майми» — о «Золотом мяче»: Месси — лучший футболист на текущий момент

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино ответил на вопрос, кто из футболистов заслужил «Золотой мяч» — 2024.

«Подобные награды никогда не привлекали моё внимание. Мне неясно, присуждается ли эта награда лучшему [игроку] в мире или в конкретном году. Вероятно, Винисиус Жуниор действительно был лучшим футболистом в минувшем сезоне. Однако, если вы спросите меня, кто сейчас является лучшим игроком, то я назову Месси», — приводит слова Мартино ESPN.

В 2024 году Месси принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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