Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Интер Майми» — о «Золотом мяче»: Месси — лучший футболист на текущий момент

Тренер «Интер Майми» — о «Золотом мяче»: Месси — лучший футболист на текущий момент
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино ответил на вопрос, кто из футболистов заслужил «Золотой мяч» — 2024.

«Подобные награды никогда не привлекали моё внимание. Мне неясно, присуждается ли эта награда лучшему [игроку] в мире или в конкретном году. Вероятно, Винисиус Жуниор действительно был лучшим футболистом в минувшем сезоне. Однако, если вы спросите меня, кто сейчас является лучшим игроком, то я назову Месси», — приводит слова Мартино ESPN.

В 2024 году Месси принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме
Жорди Альба: Месси заслуживает всех наград, ведь он лучший игрок в мире

Сын Суареса не поздоровался с Месси:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android