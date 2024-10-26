Результаты дня чемпионата Франции 25 октября

25 октября в 9-м туре французской Лиги 1 сезона-2024/2025 состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результат матча чемпионата Франции 25 октября:

«Ренн» – «Гавр» — 1:0.

На текущий момент возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1 сезона-2024/2025 «ПСЖ», набравший 20 очков после восьми матчей. На второй строчке располагается «Монако», который также заработал 20 очков после восьми встреч. Замыкает тройку лидеров чемпионата Франции «Марсель», набравший 17 очков.

На момент выхода новости последнее, 18-е место в турнирной таблице Лиги 1 занимает «Монпелье» с четырьмя очками после восьми игр.

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Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: