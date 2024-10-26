Игрок «Динамо» Фомин: уровень судейства не упал, но арбитрам нужно быть последовательными

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин поделился мнением о судействе в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Не считаю, что «Динамо» плохо судят, но в целом есть такая проблема. Стараюсь особо не уделять ей внимания. Упал ли уровень судейства по сравнению с прошлым сезоном? Уровень не упал. Наверное, трактовки по руке в штрафной непонятны — судьям нужно быть последовательными. К VAR я положительно отношусь, эта система делает футбол более справедливым — не может быть симуляций или ошибок, когда мяч попадает в живот, а кричат, что в руку. Надо найти баланс, чтобы судьи долго не смотрели VAR, а помощники не звали их к монитору тогда, когда это не нужно», — приводит слова Фомина «РБ Спорт».

27-летний Фомин в текущем сезоне сыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и отдал три результативные передачи. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн. Действующий контракт Фомина с бело-голубыми рассчитан до лета 2029 года.