Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг: травмы сдерживают наш уровень

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о большом количестве травмированных футболистов в клубе.

«Травмы сдерживают наш уровень, а также наше положение в лиге. Когда у вас нет доступных игроков, вы не можете выставить на матч лучшую команду, и именно это сдерживает нас в данный момент, и нам нужно, чтобы игроки чаще выходили на поле.

Мы должны работать все вместе над этим вопросом, игроки, тренерский штаб, весь остальной персонал. Мы должны сделать всё возможное, чтобы получить больше доступных игроков. Потому что мы знаем, что, когда они у нас есть, мы действительно хорошая команда и можем быть очень успешными, что мы и продемонстрировали в последние пару месяцев», — приводит слова тен Хага Sky Sports.