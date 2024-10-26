«Это не честная игра». Глава Ла Лиги подверг критике клубное телевидение «Реала»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выступил с критикой в отношении клубного телевидения мадридского «Реала», которое регулярно выпускает ролики с указаниями на ошибки арбитров, допущенных против «сливочных». В частности, в преддверии матча 11-го тура Примеры с «Барселоной» (26 октября) клубное ТВ «Королевского клуба» опубликовало видео, в котором намекается на предвзятость главного судьи грядущей встречи в пользу сине-гранатовых.

«Я не смотрел последнее видео, но видел другие. Это не честная игра и не проявление рыцарства мадридским «Реалом» в историческом смысле. Они обсуждают тему судейства уже длительное время, но она утомительна. Подобное не относится к ценностям «Реала», и любой мадридист скажет это с чистой совестью», — приводит слова Тебаса Sport.es.

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