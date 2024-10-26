Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это не честная игра». Глава Ла Лиги подверг критике клубное телевидение «Реала»

«Это не честная игра». Глава Ла Лиги подверг критике клубное телевидение «Реала»
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выступил с критикой в отношении клубного телевидения мадридского «Реала», которое регулярно выпускает ролики с указаниями на ошибки арбитров, допущенных против «сливочных». В частности, в преддверии матча 11-го тура Примеры с «Барселоной» (26 октября) клубное ТВ «Королевского клуба» опубликовало видео, в котором намекается на предвзятость главного судьи грядущей встречи в пользу сине-гранатовых.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не смотрел последнее видео, но видел другие. Это не честная игра и не проявление рыцарства мадридским «Реалом» в историческом смысле. Они обсуждают тему судейства уже длительное время, но она утомительна. Подобное не относится к ценностям «Реала», и любой мадридист скажет это с чистой совестью», — приводит слова Тебаса Sport.es.

Материалы по теме
Тебас высказался о проведении матча Ла Лиги в США

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android