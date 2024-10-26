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Мантуан оценил свой прогресс за время в составе «Зените»

Мантуан оценил свой прогресс за время в составе «Зените»
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Футболист санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан высказался о своём прогрессе за время, проведённое в российском клубе.

«Мне кажется, мой прогресс за эти годы в «Зените» можно назвать очень хорошим. Стало больше игрового времени, сейчас я гораздо увереннее в себе, потому что чувствую доверие партнёров и тренерского штаба. Надеюсь, что не остановлюсь на этом и продолжу развиваться, чтобы помогать команде добиваться больших успехов», — приводит слова Мантуана официальный сайт «Зенита».

Мантуан выступает в составе «Зенита» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне он сыграл 18 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и отдал четыре результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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