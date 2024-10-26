«Арсенал» и «Челси» проявляют интерес к 17-летнему таланту из «Спортинга» — Caught Offside

«Арсенал», «Челси», а также ряд других европейских грандов проявляют интерес к 17-летнему крайнему нападающему «Спортинга» Джовани Кенде. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, скауты этих клубов уже наблюдали за игрой Кенды и остались крайне довольны его уровнем мастерства. Подчёркивается, что в контракте 17-летнего футболиста прописана сумма отступных в размере € 100 млн.

В нынешнем сезоне Кенда принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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