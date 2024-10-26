Тамерлан Мусаев высказался об УТС сборной России в октябре без товарищеских матчей

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился впечатлениями после учебно-тренировочного сбора национальной команды России в октябре 2024 года.

«Сборы были недолгими, но я всё равно доволен, что поработал с одними из лучших игроков страны и тренерским штабом сборной. Также было много разных активностей: например, всем составом ходили на фильм «Федя. Народный футболист». Картина понравилась – прикольная история про футболиста, местами события напоминали те, что были и в моей жизни. Всем рекомендую посмотреть, думаю, будет интересно взглянуть на внутреннюю сторону жизни игрока. Тренировка со зрителями тоже была классной, от детей получил много хорошей энергии и с прекрасным настроением поехал домой», — приводит слова Мусаева пресс-служба ЦСКА.

В октябре 2024 года сборная России провела учебно-тренировочный сбор без товарищеских матчей из-за срыва договорённостей с футбольной федерацией Пакистана. В ходе сокращённого УТС, помимо обычного тренировочного процесса, футболисты национальной команды провели открытую тренировку для детей из Курской и Белгородской областей, а также сходили на совместный просмотр предпремьерного показа фильма «Федя. Народный футболист» по биографии Фёдора Черенкова.

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